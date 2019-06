Landleben: Vom Steinmetz zum Eismacher

Joachim Kitzwögerer gründete mit 19 seine Steinmetzfirma und ist mittlerweile eine fixe Größe im Eisgeschäft. „Eigentlich bin ich zum Eis, wie die Jungfrau zum Kind gekommen“, sagt Kitzwögerer in seinem Heiling-Eissalon in Lockenhaus. Dieses Haus im Zentrum der Gemeinde hat er 2013 gekauft. Er wollte Wohnungen bauen und das Café vermieten. Doch aus der Vermietung wurde nichts, er kümmerte sich selbst um den Betrieb. „Die Besucher kamen wegen dem Heiling-Eis von weit her. Da habe ich mir gedacht, wir expandieren“, erklärt Kitzwögerer. Das Kaffeehaus wurde renoviert und die nächsten Standorte in Wien gesucht.