Landleben: Reisender mit Weitblick und Kreativität

Am Hochsitz gibt es mittlerweile Kühe zu beobachten, Stare fliegen vorbei und auch ein Storch. „Ich genieße das Wetter und das Farbenspiel, obwohl es der gleiche Platz ist, ist es immer ein bisschen anders“, sagt Puchner. Auf seinem Tisch zeichnet er, führt Tagebuch oder schreibt an seinen Geschichten. Im Moment arbeitet er an einem Buch über seinen Kater. „Tiger erzählt seine Geschichte, denn nur er weiß, wie er bei uns vor der Tür gelandet ist“, sagt Puchner. Auch der Kater ist ein Reisender, wie Puchner selbst.

Die Eindrücke von seinen Reisen hat er bereits in 88 ganzseitigen Zeichnungen als Puchners Farbenlehre in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung publiziert. Auch in Buchform gibt es die Illustrationen. „Die Farben der Kamele habe ich gerade fertig gezeichnet, ich bin einige Tag mit einem Kamel durch die Wüste geritten“, sagt Puchner.