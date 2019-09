LandLeben: Der Pilz, der aus dem Schlosskeller kam

Die Marke Schlösslpilze kommt nicht von ungefähr. Seit April 2019 züchten sie die Austernpilze im Keller des Martinschlössls in Donnerskirchen. Der Rohstoff ist Kaffeesud, den sie aus Kaffeehäusern und Restaurants abholen. Im Zwei-Tages-Rhythmus sind die beiden unterwegs und sammeln rund 150 Kilogramm Kaffeesatz.

„Wir vermischen ihn mit der Silberhaut von Kaffeebohnen, die beim Rösten abfällt und impfen dann den Pilz in dieses Substrat hinein“, sagt Csanyi. Danach wird alles in Säcke abgefüllt. In einem warmen Raum bei hohem CO 2 -Gehalt reifen die Pilze.