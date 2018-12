Landesschulrat lehnt Fragebogen für Schüler der Gemeinde ab

„Die Umfrage hatte den Sinn, die Wünsche der jungen Menschen in Oberwart zu hören und danach zu handeln“, sagt Stefan Rath, JVP-Bezirksobmann in Oberwart und Jugendgemeinderat des Bezirksvororts. Als Schulstadt hätten die Wünsche der Schüler von der Gemeinde gehört werden sollen. Dabei ging es um die Freizeitgestaltung in der Gemeinde, die Mobilitätssituation und die Probleme von Jugendlichen. „Der Sinn war, die Jugendlichen in den politischen Alltag einzubinden“, meint Rath. Dem Landesschulrat fehlte der pädagogische Mehrwert in der Umfrage – er sieht keinen weiteren Nutzen. „Ich sehe dahinter ein parteipolitisches Kalkül des roten Landesschulrats mit Landeshauptmann Niessl an der Spitze, um Oberwart an seiner Aufgabe zu hindern, die Stadt für junge Menschen attraktiver zu machen“, sagt Rath.