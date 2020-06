Landesrechnungshof: "Reihung könnte aus LH-Büro stammen"

Andreas Mihalits oder Birgit Martinek – zwischen dem früheren Wirtschaftsreferenten im Büro des roten Landeshauptmannes und der Hauptreferatsleiterin im roten Sozialressort fällt die Entscheidung um den Posten des Landesrechnungshofdirektors. "Eine enge Partie", erfuhr der KURIER aus SPÖ-Kreisen.

Ob der oder die Nachfolger(in) von Franz Katzmann an der Spitze des Landesrechnungshofes aber am 1. August die zehnjährige Amtszeit beginnt, ist ungewiss. In seltener Einmütigkeit lassen ÖVP, FPÖ, Grüne und Liste Burgenland kein gutes Haar am Bestellverfahren. Grüne und Blaue drohen mit Verzögerung und fordern eine Neuausschreibung.

SPÖ-Landtagspräsident Gerhard Steier und Jacques Andrè Mertzanopoulos von der Unternehmensberatung Arthur Hunt hatten die neun Mitglieder des Landeskontrollausschusses (4 SP, 2 VP, je ein Mandatar von FP, Grünen und LBL) am Mittwochvormittag informiert und anschließend vor Journalisten berichtet. Dass dabei Namen öffentlich wurden, sei nie vereinbart worden und komme einer Vorauswahl gleich, lautet die Kritik der anderen Parteien. "Es gab ja kein Ranking", kontert Steier.