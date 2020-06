Landesrechnungshof: Direktor startet mit Gegenwind

Gespräche Mihalits, der mit allen Parteien das Gespräch suchen will, sagt dem KURIER, dass er "so wie mehr als zwei Drittel der Abgeordneten darauf vertraut, dass der Bestellvorgang von der Landtagsdirektion korrekt abgewickelt wurde". Der 37-jährige Politologe, der auch Vize-Bürochef bei Niessl war und zuletzt im Bundesrechnungshof arbeitete, will darauf achten, dass Steuergeld so sparsam und effizient wie möglich ausgegeben wird.

Ob er mehr als die derzeitigen sechs Prüfer brauche? "Im Vergleich zu anderen Landesrechnungshöfen ist der burgenländische äußerst schlank", sagt er fast so diplomatisch wie sein Vorgänger Franz Katzmann, der der Angelobung fernblieb. Mihalits: "Dazu habe ich keine besonderen Gefühle."