Landesrechnungshof: Bestgereihter Kandidat ist Vorwurf ausgesetzt

Statt wie am Schnürchen zu klappen, wird die Bestellung eines neuen Chefs des Landesrechnungshofs immer mehr zum Drahtseilakt. Denn zu all den Querelen rund um die (Un)-Rechtmäßigkeit der für Montag anberaumten Sitzung des Landeskontrollausschusses, in der die sechs Bewerber für den Posten des Landesrechnungshofdirektors den Abgeordneten Rede und Antwort stehen sollten, wird der von der Unternehmensberatung Arthur Hunt bestgereihte und der SPÖ zuzurechnende Andreas Mihalits nun mit Vorwürfen konfrontiert.

Wie der KURIER Freitagabend erfuhr, soll am Montag ein Prüfauftrag der Grünen an den Landesrechnungshof ergehen. Im Visier ist das Beteiligungsmanagement des Landes, dem Mihalits vor seinem Wechsel in den Bundesrechnungshof am 1. Oktober 2011 vier Jahre vorstand. Anlass sollen Ungereimtheiten bei der Überstundenabrechnung sein, die auch Mihalits selbst betreffen sollen.

Der Prüf-Zeitraum soll 2009 bis 2012 umfassen. Mihalits, für den die Unschuldsvermutung gilt, war für den KURIER am Freitag nicht erreichbar. Es soll aber ein Gutachten geben, das die Vorwürfe entkräftet. Grün-Mandatar Michel Reimon, der für den Antrag wohl mit der Unterstützung durch Blaue und Liste Burgenland rechnen kann, will den Vorwurf geklärt wissen, ob 800 Überstunden falsch abgerechnet wurden.