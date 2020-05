Landesrat Illedits: "24-Stunden-Pflege in Landeshand"

Pflege, Arbeitsmarkt und Wirtschaft: Christian Illedits ist in der Corona-Krise an mehreren Fronten gefordert. Der 61-jährige Landesrat verantwortet in der roten Alleinregierung jene Bereiche, in denen die Pandemie auch mittelfristig für die größten Verwerfungen sorgen wird.

Im KURIER-Gespräch nimmt Illedits zum Pflegethema Stellung. Tenor: Das Burgenland will vom Ausland und auch vom Bund unabhängiger werden.

Anlass sind Erfahrungen der letzten Wochen mit der in Bundeskompetenz fallenden 24-Stunden-Betreuung – rund 2.700 Burgenländer werden dadurch versorgt. Die Reisebeschränkungen hatten befürchten lassen, dass ungarische Betreuerinnen ausfallen; wenig später wurden rund 100 kroatische 24-Stunden-Kräfte eingeflogen und zuletzt schien das Warten auf einen Sonderzug aus Rumänien endlos. Statt 350 waren dann nur 80 Betreuerinnen an Bord – ganze vier fürs Burgenland.