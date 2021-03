Landesrätin Winkler: "Normalität ist für Kinder am wichtigsten"

In den Sommerferien wird es im Burgenland mit den Lern- und Feriencamps an 13 Standorten ein besonderes und flächendeckendes Angebot für Familien geben. Am Vormittag wird gelernt, am Nachmittag gespielt. „Der Bedarf ist groß, wir haben schon rund 700 Anmeldungen“, sagt Winkler. „Die Kinder sollen Spaß am Lernen haben, aber auch wieder Kinder sein dürfen und am Nachmittag etwas gemeinsam machen.“