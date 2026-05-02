Landesholding: Vier Chefposten ausgeschrieben, einer bisher besetzt

Vor Weihnachten wurden im Landesamtsblatt für drei Gesellschaften der Landesholding insgesamt vier Geschäftsführerposten ausgeschrieben: Zwei für die Spitalsgesellschaft (CEO und COO), je einer für die medizinische Privatuniversität und die Verkehrsbetriebe (VBB). Besetzt, genauer wiederbesetzt, ist bis dato nur das Steuerrad der Verkehrsbetriebe. Wolfgang Werderits bleibt operativer Geschäftsführer der VBB, wurde dieser Tage mitgeteilt.

Dauer der Bestellung? Keine Angabe Dass Geschäftsführergehälter in Landesgesellschaften ein gut gehütetes Geheimnis sind, ist nicht neu. Neu ist aber, dass mittlerweile nicht einmal mehr die Dauer der Bestellung – etwa drei oder fünf Jahre – bekannt gegeben wird. Während Werderits für sich in Anspruch nimmt, den öffentlichen Verkehr „revolutioniert“ zu haben, sehen ihn private Busbetreiber als Totengräber ihrer Existenz.