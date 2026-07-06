Landeswettkämpfe: Kulm hat die schnellste Gruppe im Land
Am Wochenende stand der Höhepunkt im Bewerbskalender der burgenländischen Feuerwehren auf dem Programm. Monatelang hatten sich die verschiedenen Gruppen darauf vorbereitet: In Olbendorf (Bezirk Güssing) ging am 3. und 4. Juli der 71. Landesfeuerwehrleistungsbewerb über die Bühne. Rund 200 Wettkampfgruppen und etwa 1.800 Feuerwehrmitglieder stellten sich den Bewerben.
Im Bewerb Bronze A setzte sich schließlich Kulm 1 durch. Die Gruppe verwies Steinbrunn 1 und Pinkafeld 1 auf die Plätze zwei und drei. Im Bewerb Silber A, bei dem die Funktionen innerhalb der Gruppen ausgelost werden, sicherte sich Frankenau 1 den Landessieg vor Baumgarten 1 und Karl 1.
Auch in der Damenwertung (Bronze) gab es klare Ergebnisse: Rudersdorf-Berg 1 belegte den ersten Platz, gefolgt von Neufeld an der Leitha 2 und Markt St. Martin 3.
Beim Parallelbewerb, dem Floriani-Cup, traten die schnellsten Gruppen des Vorjahres gegeneinander an. Hier setzte sich St. Martin an der Raab/Berg durch und holte die Wandertrophäe. In der Damenwertung dieses Bewerbs gewann ebenfalls Rudersdorf/Berg.
Kameraden auf Besuch
Neben den burgenländischen Gruppen nahmen auch Gastgruppen aus Niederösterreich und Oberösterreich teil. Der Bewerb unterstrich damit einmal mehr den kameradschaftlichen Charakter des Feuerwehrwesens. Zur Siegerehrung wurden zahlreiche Ehrengäste begrüßt. Landesfeuerwehrkommandant Franz Kropf gratulierte allen Teilnehmern zu ihren Leistungen und verwies auf den hohen Ausbildungsstand der Feuerwehren.
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