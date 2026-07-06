Landeswettkämpfe: Kulm hat die schnellste Gruppe im Land

Am Wochenende stand der Höhepunkt im Bewerbskalender der burgenländischen Feuerwehren auf dem Programm. Monatelang hatten sich die verschiedenen Gruppen darauf vorbereitet: In Olbendorf (Bezirk Güssing) ging am 3. und 4. Juli der 71. Landesfeuerwehrleistungsbewerb über die Bühne. Rund 200 Wettkampfgruppen und etwa 1.800 Feuerwehrmitglieder stellten sich den Bewerben.

Im Bewerb Bronze A setzte sich schließlich Kulm 1 durch. Die Gruppe verwies Steinbrunn 1 und Pinkafeld 1 auf die Plätze zwei und drei. Im Bewerb Silber A, bei dem die Funktionen innerhalb der Gruppen ausgelost werden, sicherte sich Frankenau 1 den Landessieg vor Baumgarten 1 und Karl 1.