Land und seine Betriebe nehmen 69 weitere Lehrlinge auf

Größter Ausbildner unter den landesnahen Betrieben ist die Energie Burgenland. Derzeit werden 40 Lehrlinge in 12 Lehrberufen gezählt, berichtete Vorstandssprecher Michael Gerbavsits. Heuer will man das Kontingent um fünf weitere aufstocken. "Für uns rechnet sich das Investment." Weitere Anbieter im Einflussbereich des Landes sind u.a. FH, Krages, Müllverband, Umweltdienst und die Thermen Frauenkirchen und Lutzmannsburg, wo neun beziehungsweise acht Lehrlinge Platz finden.

Dass in Lutzmannsburg kaum Lehrlinge ausgebildet wurden, hatte das rot-schwarze Tauziehen um Lehrlingskonzepte ausgelöst. Mit den 69 neuen Lehrstellen werde das Land insgesamt 1135 Jugendliche ausbilden, bekräftigte Niessl, dass er auch Lehrwerkstätten und Behindertenwerkstätten mit auf die Rechnung nimmt, denn auch diese Maßnahmen würden von der öffentlichen Hand ( AMS und Land) finanziert. LH-Vize Franz Steindl ( ÖVP) will allein im Land und in landesnahen Betrieben insgesamt 500 Lehrstellen.