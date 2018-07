Land kauft acht Kilometer Schiene und will Ausbau bis Ungarn

Viele Südburgenländer verbinden mit der Bahn in Großpetersdorf den Märchenzug. Fuhr man doch per Dampflok an Rotkäppchen oder dem Froschkönig vorbei. Der Betrieb wurde 2011, wie der Personenverkehr Friedberg-Oberwart, eingestellt. Wenige Südburgenländer werden sich noch an eine Bahnfahrt von Oberwart nach Szombathely erinnern, diese Verbindung wurde bereits 1953 unterbrochen.

Doch seit Jahrzehnten fordern Politiker aus dem Burgenland und Ungarn die Wiederaufnahme des Bahnverkehrs. Anfang der 1990er-Jahre erklärte der Bürgermeister von Szombathely im KURIER, „massives Interesse an diesem rund 100 Millionen Schilling teuren Projekt zu haben“. Zahlreiche Studien und Gespräche folgten.