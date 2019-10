Land kann sich Hilfe für Güssinger vorstellen

Güssinger Mineralwasser in Sulz ist ins Strudeln gekommen, der KURIER hat berichtet. Der Diskonter Hofer war Hauptabnehmer der Firma, die unter der Marke Vitaquelle Mineralwasser geliefert hat. Dieser Vertrag wurde von Hofer gekündigt. Grund seien die undurchsichtigen Eigentümerverhältnisse gewesen.

„Wir haben alle geforderten Unterlagen an Hofer geliefert, die Eigentumsverhältnisse sind ganz klar“, meint Güssinger Geschäftsführer Anatoliy Boikiv im KURIER-Gespräch. Hofer forderte eine Offenlegung der veränderten Eigentumsverhältnisse sowie der Identität aller wirtschaftlich Berechtigten der Güssinger Beverages & Mineralwater GmbH und deren verbundenen Gesellschaften. Laut Hofer sei man der Forderung in Güssing nicht nachgekommen, deshalb wolle man alle Geschäftsbeziehungen einstellen, heißt es von Hofer in einer Stellungnahme.

Derzeit laufe die Produktion nur, wenn etwas bestellt wird. Fast 700 Paletten Vitaquelle für Hofer liegen noch auf Lager. „Die Mitarbeiter haben jetzt alle ihr Gehalt bekommen“, sagt Boikiv. Im September kam es schon zu Zahlungsschwierigkeiten.