KUZ-Pläne sorgen in Jennersdorf für Kritik

Das Kulturzentrum in Jennersdorf sorgt seit Monaten für Aufregung. Aufgrund des desolaten Zustandes hat die Stadtgemeinde den Betrieb eingestellt, der KURIER hat berichtet. 2013 hatte die Gemeinde das KUZ vom Hotel Raffel gekauft. Der neue Raffel-Besitzer, Claudio Cocca, will nun das KUZ zurückkaufen. „Die Pannonia Projektentwicklung GmbH strebt an, den mit dem Hotelgebäude baulich verbundenen Saal des ehemaligen KUZ zu erwerben“, teilt Cocca mit. Der Saal soll wieder in den Gastronomiebetrieb eingebunden werden.