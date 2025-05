KUZ Neusiedl: Neues Zentrum für Kultur und Natur direkt am See

Das KUZ Neusiedl soll das ganze Jahr über aktiv genutzt werden und als Plattform für die Vermittlung von Natur- und Kulturerbe-Themen rund um den Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel und das UNESCO-Weltkulturerbe Fertõ/Neusiedler See dienen.

In Neusiedl am See entsteht ein neues, multifunktionales Kulturzentrum. Der Startschuss für die Detailplanung ist gefallen.