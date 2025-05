Vorschau: Was ist am Wochenende los im Burgenland?

Was ist los im Nordburgenland?

Beim Neusiedler Frühlingserwachen öffnen zwölf Winzer in Neusiedl am See ihre Kellertüren und bieten ihre edlen Tropfen zum Verkosten an. Am Samstagabend steigt im Anschluss die "Afterwineparty" im Haus im Puls. Die Britpop-Band "U-Turn" spielt ab 20.30 Uhr, danach legt das DJ-Kollektiv "Wir waren auch mal 16" Hits der 1980er-Jahre auf - 16. und 17. Mai, 15 bis 21 Uhr.