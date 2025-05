Café Zentral: Eine Legende feiert ihren 100er

Nicht viele Lokale können auf eine derart reichhaltige Geschichte zurückblicken wie das Café Zentral . Es war der 5. Juni 1923, an dem „Frau Zehetner“ die Betriebskonzession für das „Café Central“ erteilt wurde – so steht es auf der Rückseite eines historischen Fotos geschrieben. Fast 102 Jahre und mehrere Besitzer später, laufen die Geschäfte in der Unteren Hauptstraße 30 noch immer wie geschmiert.

Da wäre zum einen die Fassade und eine mit ihr zusammenhängende, ungeplante Namensänderung. Im Zuge einer umfangreichen Renovierung in den 1960er-Jahren gab der damalige Besitzer einen neuen Schriftzug an der Hausfront in Auftrag. Aus Versehen änderte er dabei den Namen des Lokals von „Café Central“ zu „Café Zentral“. Landläufig ist das Kaffeehaus seither unter der Kurzform „Z“ bekannt.

Der 100. Geburtstag des „Zentral“ wurde 2023 zwar verschlafen, am 15. Juni 2025 wird aber in großem Stil nachgefeiert: Mit Bieranstich und Blasmusik um 11 Uhr, großem Buffet mit allen „Z“-Spezialitäten und Livemusik mit Steve Haider ab 18 Uhr.

Warum er dem „Z“ so lange beruflich treu geblieben ist? „Man gewöhnt sich halt an seinen Arbeitsplatz“, stellt der Kellner mit seiner typischen Gelassenheit fest. Ein großer Bonus am Job im Kaffeehaus: „Die familienfreundlichen Frühdienste“, sagt der dreifache Vater.

Was Christian Ettl in der Rückschau auf sein Berufsleben schade findet: Als gebürtiger Österreicher fühle er sich in der Gastronomie heute als Teil einer „aussterbenden Gattung“. Was er unter anderem darauf zurückführt, dass es die Kellnerlehre, wie er sie absolviert hat, heute nicht mehr gibt. Der Beruf müsse für junge Leute wieder attraktiver gemacht werden, findet er.