Kindergarten einmal anders: Drei Wochen im Wald

Thullners Zugang: Die Kleinen sollen sich in ihrer Kindergartenzeit nicht nur mit Spiel- und Bastelzeug beschäftigen, sondern auch die Natur mit allen Sinnen kennenlernen.

Die Pädagogin aus Mönchhof lud mehrere Experten ein, an den Waldwochen teilzunehmen. Der Einladung folgten unter anderem: Naturpädagoge Michael Pauschenwein , Bildhauer Daniel Bucur , Förste r Thomas Baschny sowie ein Golser Jäger mit seinem Jagdhund. Sie alle brachten den Kindern das Thema Wald aus ihren persönlichen Blickwinkeln näher.

All das bedeutet natürlich auch einen deutlich größeren Aufwand für die Pädagoginnen als der „normale“ Kindergartenalltag. Warum nehmen sie ihn gerne auf sich? „Nur was man kennt und schätzt, ist man auch bereit zu schützen“, ist Christine Thullner überzeugt.

Neben dem Lernen bekamen die 25 Kinder in den drei Waldwochen freilich auch viel Raum für freies Spielen und es gab Rückzugsmöglichkeiten in Zelten und Hängematten. Die Abwechslung vom Alltagstrubel, fernab von Bildschirmen, schienen die kleinen Golserinnen und Golser sehr zu genießen, merkt Christine Thullner an.

Und das, obwohl – oder gerade weil? – die Waldabenteuer bei allen Wetterbedingungen stattfanden: Von strahlendem Sonnenschein bis zu Regen und starkem Wind war alles dabei. Mit wetterfester Kleidung ausgestattet ging die „Krokos Gruppe“ auch bei nicht idealem Wetter gerne in den Wald.