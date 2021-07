Kurzschluss verursachte Brand in Feuerwehrhaus

Ein Kurzschluss der Batterien des Tanklöschfahrzeuges hat den Brand im Feuerwehrgebäude von Winden am See (Bezirk Neusiedl am See) am Freitag ausgelöst. Das berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Montag.

Beamte des Bundes- und des Landeskriminalamtes hatten die Erhebungen zur Feststellung der Brandursache durchgeführt. Die Ermittler kamen zu dem Schluss, dass das Feuer im Bereich der hinteren Sitzbank ausgebrochen war, wo sich die Fahrzeugbatterien befinden. Untersuchungen ergaben, dass ein technischer Defekt vorlag.

Der Brand in der Fahrzeughalle war Freitagmittag entdeckt worden. Die Feuerwehren der Nachbargemeinden Breitenbrunn, Neusiedl am See und Jois kamen ihren Kameraden zu Hilfe.

Es gelang, zwei Wagen ins Freie zu bringen, das Tanklöschfahrzeug brannte aus. Auch die Halle wurde in Mitleidenschaft gezogen. Sechs Feuerwehrleute, die bei dem Einsatz Rauchgase eingeatmet hatten, wurden zur Kontrolle ins Spital nach Eisenstadt gebracht.