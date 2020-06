Kurzfilm bringt Schüler in die USA

We beLEAF", sagten sich acht Schüler der HAK-Stegersbach – setzten sich an den Schreibtisch und planten ihren Film. Es wurde gedreht, geschnitten und vertont, heraus kam dabei ein dreiminütiger Kurzfilm. Den reichten die Schüler beim Videocontest zum Thema "Nachhaltigkeit" ein, der vom Unterrichtsministerium sowie den Firmen Leiner und Vossen ausgeschrieben wurde. Von 27 österreichweit eingereichten Clips setzte sich die südburgenländische HAK durch.

Gestartet wurde das Projekt im Fach "Multimedia und Webdesign" das Mario Zartl unterrichtet. "Wir holten ein Blatt von einem Baum und schickten es auf Reisen – es setzt eine Nachhaltigkeitsmaschinerie in Gang und bedient sich verschiedenster Energiequellen, bevor es wieder in die Natur entschwindet", erklärt Sebastian Huber von der 4 AK. Schon bei der Entstehung des Films bewiesen die Schüler Nachhaltigkeit – für den Film wurde nur "Abfall" als Kulisse verwendet. "Wir konnten alles Mögliche für unsere Maschine gebrauchen. Vom ausgedienten Golfball bis zu Kartons und Verschnitte vom Schulwart", erzählt Stefanie Jandrisits, die mit ihren Kolleginnen für die Basteleien, die Kulisse und die Musik verantwortlich zeichnete, während die Burschen Drehbuch, Storyboard, Regie und Kamera in die Hand nahmen.