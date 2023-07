Kunstturnen: Mörz-Schwestern wollen sich zu Olympia „pushen“

Habt ihr eine Lieblingsdisziplin?

Charlize: Der Boden ist schon immer meine Lieblingsdisziplin gewesen, seit ich klein war. Weil es mir einfach am meisten Spaß macht. Ich liebe das Springen. Ich liebe es, mich in der Luft zu drehen und ich liebe es auch, am Boden zu performen.

Alissa: Ich bin am Stufenbarren am besten. Am Sprung bin ich auch sehr gerne, aber am Stufenbarren bin ich vor Kurzem Vizestaatsmeisterin geworden. Das ist eigentlich mein bestes Gerät.