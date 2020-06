Kunst findet nicht nur innen statt

Versuche hat es derer schon einige gegeben, doch neues Leben wird der Innenstadt von Oberwart weiterhin nur in kleinen Dosen eingehaucht. Nun schickt sich auch die heimische Kunstszene an, die Problematik zu erörtern, das Offene Haus Oberwart (OHO) widmet sich mittels Jahresprojekt "Shopping Town – chancenlose Innenstadt?" der Thematik.

"Geht man durch Oberwart, bekommt man ein beklemmendes Gefühl, wenn man die leer stehenden Geschäftslokale sieht", erklärt OHO-Obmann Peter Wagner.

Sowohl eine kritische Bestandsaufnahme wolle man liefern als auch Vorschläge für eine Neubelebung diskutieren. Der Auftakt steht am 20. September (18 Uhr) im Zeichen von "Besetztes Stadtzentrum – besetzt? Der Stadtpark als Treffpunkt".

In weiterer Folge werden verschiedenste Bereiche (Wirtschaftsraum, Wohnen und Bewohnen, Infrastruktur im ökologischen Wandel) behandelt. "In leer stehenden Geschäften wollen wir Interviewfilme zeigen", erläutert Wagner. Darin sollen Bewohner, Geschäftsleute und Experten zu Wort kommen. In Kooperation mit dem Architekturraum Burgenland werden zudem geglückte Revitalisierungen präsentiert.

"Aber niemand kann garantieren, dass wir danach volle Geschäftslokale haben", stellt Wagner vorab klar.