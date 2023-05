Kulturzentrum Güssing wird ab Jahresende um 23 Mio. Euro modernisiert

Gebaut wird hauptsächlich in Sichtziegelmauerwerk, um das Erscheinungsbild des bestehenden Gebäudes aufzugreifen. Während des Umbaus wird das Programm des Kulturzentrums großteils in den Stadtsaal in Güssing verlegt.

Der Kultursommer wird unter anderem im Freilichtmuseum Ensemble Gerersdorf stattfinden, erläuterte Doskozil, der zugleich eine Neuausrichtung ankündigte: "Wir arbeiten intensiv an einer Weiterentwicklung des Kultursommers." Einzelheiten sollen im Herbst präsentiert werden.