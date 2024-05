Krypto-Schulden, Fesseln und Drohungen: Prozess um brutale Eintreibung vertagt

Ein Fall mutmaßlicher Selbstjustiz im Krypto-Milieu beschäftigt seit Donnerstag das Landesgericht Eisenstadt. Zwei Männer, 32 und 39 Jahre alt, sollen im vergangenen Oktober einen Mann in Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) gefesselt, mit einer Gaspistole bedroht und geschlagen haben.