Krone für regionale Schmankerl

Wir wollen wieder eine Genusskrone gewinnen", sagt Hans Zapfel, Chef des Bauernladens in Riedlingsdorf, Bezirk Oberwart. Er konnte sich mit seinen Knoblauchwürsteln schon vor zwei Jahren durchsetzen und die kulinarische Auszeichnung ins Burgenland holen.

Heuer tritt er wieder an, denn auszahlen würde sich die Teilnahme an dem österreichweiten Wettbewerb. "Es ist eine gute Werbung und schlägt sich auch im Verkauf nieder", weiß der Direktvermarkter. Das haben auch andere erkannt, denn Zapfel ist nicht der einzige Burgenländer, der bei der Prämierung am 26. Juni in Kärnten dabei sein wird.