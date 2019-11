Krematorium: Gegner verhandeln mit Betreiber

Seit 2011 sorgt das geplante Krematorium in Deutschkreutz für hitzige Debatten. Nach einer „sehr emotionalen“ Bürgerversammlung mit etwa 300 Besuchern am vergangenen Sonntag scheint eine Lösung in Sicht.

Würden die bisher entstandenen Kosten in der Höhe von 150.000 Euro (samt Grundstück) erstattet, sei es vorstellbar, sich von dem Projekt zurückzuziehen, sagt der Geschäftsführer der bayrischen Betreiberfirma, Robert Hartl, zum KURIER.

Wie berichtet hatten vor einigen Monaten Gegner des Projektes die Bürgerinitiative Blaufränkischland gegründet. Laut deren Sprecher Johannes Berger habe es nach der Bürgerversammlung ein Gespräch mit Vertretern der Trauster GmbH gegeben. „Wir haben uns dabei auf eine Vorgehensweise verständigt“, sagt Berger. Im Laufe dieses Jahres will die Bürgerinitiative dem Betreiber ein Kaufanbot für das Grundstück vorlegen. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir uns einigen werden.“