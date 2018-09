Krankenkassen-Chef befürchtet Dauer-Defizit

Die Reform der Sozialversicherung, bei der es ab 1. Jänner 2020 auch zur Fusion der neun Gebietskrankenkassen zur Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) kommen soll, führe dazu, dass die Burgenländische Gebietskrankenkasse (BGKK) dauerhaft defizitär wirtschaften werde, befürchten die Spitzen der BGKK. Grund sei die „ersatzlose Streichung“ des Ausgleichsfonds, erläuterten BGKK-Direktor Christian Moder sowie die BGKK-Obleute Hartwig Roth und Beate Horvath am Donnerstag in Eisenstadt. Die BGKK erhalte Jahr für Jahr Zahlungen aus dem Fonds, 2017 waren es netto elf Millionen Euro. Nötig sei der Zuschuss nicht, weil die BGKK mit 330 Mitarbeitern schlecht wirtschafte, sondern weil hierzulande prozentuell mehr Pensionisten lebten und vor allem die Beitragsgrundlage um 400 Euro unter dem Österreichschnitt liege. Statt der bundesweiten 2800 Euro liege die Beitragsgrundlage im Burgenland nur bei 2400 Euro – weil in Pannonien niedrigere Löhne gezahlt würden.