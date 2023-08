Vor etwa einem Jahr hat Stefan Schmidt in seiner Freizeit mit dem Schnitzen von Masken begonnen: "Am liebsten habe ich das Zirbenholz, das ist so weich und springt nicht so leicht.“ Inspirationen holt er sich aus Büchern und Filmen, aber auch in Gesprächen. Anatomische Korrektheit ist ihm bei der Gestaltung wichtig, zwischen 25 und 30 Stunden arbeitet Schmidt an einer Maske.

Aus einem fünf Meter langen Bloch wird mit der Motorsäge ein Grobschnitt erstellt – inklusive Rundungen, Nasenansatz und Kinnpartie. Ab dann geht es mit Stemmeisen und Schnitzmesser an die Feinarbeit. Ausgehöhlt wird die Maske dann quasi von der Innenseite her.