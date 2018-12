Konzert soll Janine eine Delfintherapie ermöglichen

Janine ist im Oktober 20 Jahre alt geworden. Sie ist ein Pflegefall und leidet am soggenannten Angelmann-Syndrom, das psychische und motorische Störungen mit sich bringt. Janine wird ein Leben lang auf die Hilfe anderer angewiesen sein.

Ihre Großmutter Inge Weber besucht die junge Frau regelmäßig in ihrem Heim in Oberpullendorf. Reittherapie und andere Aktivitäten stehen auf dem Programm. Eine besondere Erfahrung war für Janine und ihre Großeltern die Teilnahme an einer Delfintherapie in der Türkei. Nächstes Jahr soll Janine die Reise wieder antreten können.