Kommunalwahlen im Burgenland am 2. Oktober 2022

Die Kommunalwahlen im Burgenland finden am 2. Oktober statt, das hat LH-Vize Astrid Eisenkopf in ihrer Eigenschaft als Gemeindereferentin der roten Alleinregierung am Mittwoch bekanntgegeben. Beibehalten wird auch der bewährte 2. Wahltag, an dem Wahlberechtigte, die am 2. Oktober verhindert sind, zehn Tage vorher ihre Stimme abgeben können: Heuer ist das Freitag, der 23. September.

In Gemeinden, in denen bei der Bürgermeister-Direktwahl im ersten Wahlgang kein Kandidat die absolute Mehrheit schafft, kommt es am 23. Oktober zur Entscheidung zwischen den beiden Stimmenstärksten des ersten Durchgangs.

Schon vor einigen Wochen wurde im Landtag die Gemeindewahlordnung novelliert, die u. a. die Vorzugsstimmen aufwertet und für Wahlbeisitzer eine Entschädigung von rund 90 Euro ermöglicht, wenn die Gemeinderäte dafür sind.

Kein Thema sei im Burgenland derzeit die Abschaffung des Wahlrechts für Zweitwohnsitzer, wie dies in Niederösterreich am Mittwoch bekannt gegeben wurde. Im Burgenland sind bei Landtags- sowie Kommunalwahlen weiterhin auch Zweitwohnsitzer wahlberechtigt, so Eisenkopf.

Bei der letzten Kommunalwahl im Herbst 2017 waren SPÖ und ÖVP bei den Bürgermeistern erstmals nach Jahrzehnten wieder fast gleichauf, die ÖVP konnte zulegen und 82 Ortschefs gewinnen, die SPÖ 83. Bei der Zahl der Gemeinderäte ist die SPÖ deutlicher voran. Sechs Bürgermeister wurden 2017 von Bürgerlisten erobert.