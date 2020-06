Eingezäunte Christbaumkulturen sorgen für Aufruhr

Da vom Land über Jahre nichts unternommen wurde, hat die Gemeinde einen Landschaftsentwicklungsplan bei Experten der Universität für Bodenkultur in Auftrag gegeben. Dieser dient nun als Grundlage, dass in Zukunft Sachverständige eingezäunte Flächen genehmigen muss. "Auch die Gemeinde wird dann Rechtsmittel haben", verspricht Liegenfeld. In den nächsten Monaten soll die Sache umgesetzt sein.

Christbaumproduzent Vinzenz Fröhlich bewirtschaftet die 65 Hektar Flächen in Kohfidisch. " Im Natura 2000 Gebiet wollen wir keine Bäume mehr anpflanzen", sagt Fröhlich. Für einige Flächen außerhalb des Schutzgebietes sei noch eine Bepflanzung geplant. Er habe auch schon um einen Termin beim Landesrat gebeten, um Klarheit zu bekommen, "was erlaubt ist und was nicht", sagt Fröhlich, der den Widerstand in der Gemeinde nicht versteht.