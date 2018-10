Kölly oder Kacsits? Die Deutschkreutzer wählen

Kann LBL-Bürgermeister Manfred Kölly seine Ära verlängern oder gelingt ÖVP-Herausforderer Andreas Kacsits die Sensation? Am späteren Sonntagnachmittag ist diese Frage beantwortet, um 16 Uhr ist bei der Bürgermeisterstichwahl in Deutschkreutz Schluss. Knapp vor dem Urnengang vom KURIER befragt, geben sich beide Kandidaten zuversichtlich. Er sei „optimistisch, die Stimmung ist gut“, sagt der seit 2002 amtierende Kölly, ehe er sich wieder dem Plausch mit Bürgern zuwendet. Kacsits glaubt an ein „spannendes und knappes Rennen“.

Am Sonntag findet einen (ersten) Abschluss, was vor einem Jahr begonnen hat: Denn knapp nach der landesweiten Kommunalwahl im Oktober 2017 hatte die ÖVP die Wahl angefochten, Monate später gab die Landeswahlbehörde der Beschwerde wegen „Rechtswidrigkeiten“ im Zusammenhang mit Wahlkarten und Stimmzetteln statt. Weil keiner der drei Bürgermeisterkandidaten bei der Wahlwiederholung vor vier Wochen über 50 Prozent kam, müssen die beiden Erstplatzierten Kölly und Kacsits am Sonntag in die Stichwahl.

Unabhängig vom Ergebnis morgen laufen die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Eisenstadt gegen Kölly und eine Gemeindebedienstete wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs weiter. Mittlerweile liegen zwei grafologische Gutachten vor, ein Ende ist aber noch nicht absehbar, weil noch immer Zeugen zu vernehmen sind. Kölly hat stets zurückgewiesen manipuliert zu haben.