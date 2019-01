Knuddelnde Einhörner haben Auslauf

Dahinter steht federführend Elke Marksteiner vom Verein Argumento. „Wer den Menschen nahe kommen möchte, muss sie berühren“, sagt Marksteiner und schlüpft gemeinsam mit Kollegen am kommenden Montag von 14.30 bis 17.30 Uhr ins Ganzkörperkostüm. Als Einhorn verkleidet, verteilt sie gemeinsam mit Kollegen an öffentlichen Plätzen spontan Umarmungen an vorbeigehende Passanten. In Oberwart wird im Einkaufszentrum eo geknuddelt, in Eisenstadt in der Innenstadt, hauptsächlich im Bereich der Fußgängerzone.

Die geknuddelten Passanten reagieren zunächst meist sehr überrascht über die spontane Umarmung eines Fabeltiers, freuen sich dann laut Marksteiner aber schlussendlich doch über die unverhoffte Berührung. Warum sie ausgerechnet das Einhorn als Kostüm gewählt hat? „Weil es ein Fabelwesen ist, das ausschließlich positiv besetzt ist. Außerdem fallen bei einem solchen Tier auch die Geschlechterbarrieren weg. Das Einhorn ist ein neutrales, stummes Tier, das gewisse Sachen möglich macht.“