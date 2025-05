Klinik Güssing: 125 Jahre im Wandel der Zeit

Eröffnet am 15. Jänner 1900, wurde das Landspital im „Geburtsjahr“ des Burgenlandes 1921 von ungarischen Freischärlern gestürmt – alles, was nicht niet- und nagelfest war, wurde geplündert, wie Operationstische, chirurgische Instrumente, Möbel oder Matratzen. Im Zweiten Weltkrieg wiederholte sich dieses zerstörerische Szenario durch Soldaten der Roten Armee .

Heute zählt die Klinik Güssing 375 Beschäftigte und bietet Versorgung in den Bereichen Innere Medizin, Chirurgie, Anästhesiologie und Intensivmedizin, Orthopädie und Radiologie. Auch gibt es eine Augentagesklinik. Seit drei Jahren werden im Departement für Akutgeriatrie und Remobilisation Patienten unterstützt, um nach schweren Operationen oder langwierigen Erkrankungen ihre Selbstständigkeit wiederzuerlangen.

Heuer kam die bariatrische Ambulanz hinzu, eine Spezialambulanz für morbide Adipositas. Seit April finden Patienten in der neu strukturierten Zentralen Ambulanten Erstaufnahme (ZAE) rund um die Uhr Hilfe in Akutsituationen.

2024 wurde die „ Brustgesundheit Burgenland “ als Teil der chirurgischen Abteilung neu aufgestellt und bietet umfassende Expertisen in Diagnostik, Therapie und Nachbetreuung für Patientinnen mit Brustkrebs.

Zusätzlich zur internistischen Basisversorgung gibt es auch Spezialambulanzen für Rheumatologie, Herzinsuffizienz und Schrittmacher, Diabetes, Gastroenterologie und interdisziplinär mit der Chirurgie Endoskopieuntersuchungen für den Magen-Darm-Trakt. Die Abteilung für Anästhesiologie und Intensivmedizin bietet zusätzlich eine Schmerzambulanz an.

Tag der offenen Tür

Das Leistungsangebot wird ergänzt durch Computertomografie und eine Magnetresonanztomografie (MRT) – seit Juli 2018 auch für ambulante Patienten. Bemerkenswert im Bereich Orthopädie ist der vor zehn Jahren etablierte Schwerpunkt Gelenksendoprothetik.

Viele dieser Einrichtungen können am Freitag beim Tag der offenen Tür ab 11 Uhr besichtigt werden. Der offizielle Festakt zum 125-jährigen Jubiläum findet bereits um 9.30 Uhr in einem Festzelt vor der Klinik statt. Mit dabei ist an der Spitze Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, die Stadtkapelle Güssing sorgt für Musik. Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen, für Snacks und Getränke ist gesorgt.