Wie die Klinik Gols Jahre vor dem Baustart „begehbar“ wird

Bis zum Baustart der Klinik Gols werden, nach heutigem Stand, noch mindestens zwei Jahre vergehen. Mit der Fertigstellung des neuen Krankenhauses für den Bezirk Neusiedl am See ist erst in den 2030er-Jahren zu rechnen. Das Leuchtturmprojekt von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) wird ab dem kommenden Wochenende trotzdem schon groß präsentiert – Besichtigungstour inklusive. Möglich macht das die virtuelle Realität (VR). Die Gesundheit Burgenland bietet auf ihrem Messestand bei der „Burgenland Expo“ einen digitalen Rundgang mit der VR-Brille an und verspricht einen „eindrucksvollen Ausblick auf die Gesundheitsversorgung von morgen.“

Die virtuelle Visite soll einem realen Krankenhausbesuch gleichen. Die Tour durch die dreidimensionalen Pläne des Grazer Architekturbüros Ederer+Haghirian beginnt vor dem Gebäude, das sich mit seiner niedrigen Bauweise „harmonisch in die Landschaft des Neusiedler Sees einfügen soll“. Der Standort im Natura-2000-Gebiet wurde heftig kritisiert und von einer Bürgerinitiative bekämpft.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EDERER HAGHIRIAN Architekten ZT-GmbH KGO Die Klinik Gols soll nach 2030 das Krankenhaus Kittsee ersetzen.

Die Konflikte aus der Planungsphase sind beim virtuellen Blick in die Zukunft freilich Schnee von gestern. Der Rundgang führt durch das lichtdurchflutete Foyer, entlang der Magistrale bis in ein Patientenzimmer. Am Ende soll der Besucher den Messestand mit einer realistischen Vorstellung von Architektur und Raumplanung der Klinik verlassen.

Florian Schlechtleitner, CEO der Gesundheit Burgenland sagt dazu: „Mit der Klinik-Gols-Experience machen wir ein Zukunftsprojekt bereits heute für alle Interessierten erlebbar. Die Besucherinnen und Besucher erhalten einen Eindruck davon, wie die moderne Gesundheitsversorgung im Nordburgenland künftig aussehen wird“. Kurzreise in die Zukunft Die dreigeschoßige Klinik Gols soll über 133 Betten, 49 ambulante Betreuungsplätze, Operationssäle und eine Intensivstation verfügen. Rund 400 Arbeitsplätze werden nach Angaben des Landes geschaffen.