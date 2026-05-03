Gesundheit

Drei Kliniken sind unter den besten Österreichs

Klinik Award 2026: Drei Kliniken aus dem Burgenland erreichen Top-7-Plätze im Österreich-Ranking.
03.05.2026, 04:30

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Zwei Krankenschwestern schieben eine leere Trage durch einen Krankenhausflur.

Gleich drei Kliniken aus dem Burgenland haben beim „Klinik Award Austria 2026“ Spitzenplätze erreicht. Unter den 174 Krankenhäusern mit Akutversorgung landeten die Klinik Oberwart, das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt und die Klinik Oberpullendorf unter den besten sieben Einrichtungen Österreichs.

Die Studie der Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGSV) basiert auf einer Befragung von mehr als 20.000 Patientinnen und Patienten. Bewertet wurden unter anderem Kundenzufriedenheit, medizinische Qualität, Kommunikation, Verfügbarkeit des Pflegepersonals und Sauberkeit. Zusätzlich wurde das Qualitätsmanagement aller untersuchten Krankenhäuser analysiert.

Im Ranking belegte die Klinik Oberwart den vierten Platz, das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt Rang sechs und die Klinik Oberpullendorf Rang sieben. Alle drei Häuser wurden mit der Bewertung „Herausragend“ ausgezeichnet.

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Landeshauptmann Hans Peter Doskozil sieht darin eine Bestätigung der strategischen Ausrichtung im burgenländischen Gesundheitswesen. „Unser Anspruch ist klar: Spitzenmedizin in Wohnortnähe und gleichzeitig ein Umfeld, in dem sich Patientinnen und Patienten wirklich gut aufgehoben fühlen“, erklärte er.

Auch der Geschäftsführer der Gesundheit Burgenland, Stephan Kriwanek, sprach von einer Bestätigung der bisherigen Arbeit und einer Motivation, den eingeschlagenen Weg weiterzuführen.

Neusiedl am See Eisenstadt Oberwart
kurier.at, PEKO  | 

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