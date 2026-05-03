Drei Kliniken sind unter den besten Österreichs

Gleich drei Kliniken aus dem Burgenland haben beim „Klinik Award Austria 2026“ Spitzenplätze erreicht. Unter den 174 Krankenhäusern mit Akutversorgung landeten die Klinik Oberwart , das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt und die Klinik Oberpullendorf unter den besten sieben Einrichtungen Österreichs.

Die Studie der Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGSV) basiert auf einer Befragung von mehr als 20.000 Patientinnen und Patienten. Bewertet wurden unter anderem Kundenzufriedenheit, medizinische Qualität, Kommunikation, Verfügbarkeit des Pflegepersonals und Sauberkeit. Zusätzlich wurde das Qualitätsmanagement aller untersuchten Krankenhäuser analysiert.

Im Ranking belegte die Klinik Oberwart den vierten Platz, das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt Rang sechs und die Klinik Oberpullendorf Rang sieben. Alle drei Häuser wurden mit der Bewertung „Herausragend“ ausgezeichnet.