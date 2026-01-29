Erste Universitätsklinik im Burgenland am Campus Pinkafeld

Mit der künftigen Medizinischen Universität am Campus Pinkafeld bekommt die K linik Oberwart in eine neue Rolle: Ab 2028 soll sie die erste Universitätsklinik des Burgenlands sein, wie die neue ärztliche Direktorin der Klinik Oberwart Veronika Matzi am Mittwoch bekannt gab.

Umstrukturierung

Die Ankündigung markiert einen Wendepunkt für den Standort – weg von der reinen Versorgungsfunktion, hin zu einem Ort, an dem klinischer Alltag, Lehre und Forschung eng miteinander verknüpft sind. Studierende sollen künftig direkt in Oberwart ausgebildet und früh in den alltäglichen medizinischen Betrieb eingebunden und mit ihm vertraut werden.

Die Umstrukturierung zeigt sich bereits im Ausbau neuer Abteilungen: Mit der Neurochirurgie, der geplanten Herzchirurgie und personellen Neubesetzungen schafft die Klinik Oberwart die Voraussetzungen für Ausbildung und Forschung neben dem klinischen Betrieb.