"Eine Frechheit": Post sperrt Zustellbasis im Südburgenland zu

Von Gernot Heigl

Obwohl die Postzentrale in Wien am 22. Jänner auf KURIER-Anfrage erklärte, dass es bezüglich einer Schließung der Zustellbasis in Jennersdorf „... voraussichtlich erst in den nächsten Monaten zu einer abschließenden Bewertung kommt“, ist nun die Katze aus dem Sack. Das Aus für den Standort Jennersdorf ist besiegelt.

Wie berichtet, hatten die rund 25 Mitarbeiter aus vertraulichen Quellen erfahren, dass sie mit März und Mai auf die steirischen Zustellbasen in Fürstenfeld, Bairisch Kölldorf und Feldbach aufgeteilt werden sollen. Das bestätigt nun auch die Postdirektion, ebenso wie die Schließung des Standortes Jennersdorf, wegen „Optimierung des Logistik-Netzwerkes im Südburgenland“.