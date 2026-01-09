Führungswechsel in den beiden größten Kliniken des Landes

Das neue Jahr bringt Personalveränderungen im Gesundheitswesen. Sowohl in der Klinik Oberwart als auch im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Eisenstadt wurden leitende Positionen neu besetzt.

In Oberwart hat Veronika Matzi mit 1. Jänner die Funktion der ärztlichen Direktorin übernommen. Ihr Stellvertreter ist der bisherige ärztliche Direktor, Herbert Gruber, Leiter der Anästhesiologie und Intensivmedizin, der künftig auch zentraler OP-Manager ist. "Zwei kompetente Führungspersönlichkeiten" Gleichzeitig trat Rudolf Sigmund die Nachfolge von Alexander Albrecht als Leiter der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe an. Der Oberwarter war zuvor an der Universitätsklinik Wiener Neustadt tätig, wo er das robotisch und gynäko-onkologisch spezialisierte Team leitete. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, Vorstandsvorsitzender der Gesundheit Burgenland, betonte: „Mit ihnen haben wir zwei kompetente Führungspersönlichkeiten gewonnen, die mit Erfahrung und Engagement die Weiterentwicklung vorantreiben werden.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Gesundheit Burgenland Rudolf Sigmund leitet die Gynäkologie und Geburtshilfe an der Klinik Oberwart.

Veronika Matzi sieht ihre neue Rolle als Chance, die Klinik Oberwart „nachhaltig als Ort höchster fachlicher Qualität und wertschätzender Zusammenarbeit“ zu positionieren. Der kaufmännische Geschäftsführer Franz Öller würdigte Matzi als „beste Wahl“ für diese Schlüsselposition. Sigmund will seine Abteilung mit Fokus auf robotische Chirurgie und Onkologie weiterentwickeln. Er legt Wert auf interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Gynäkologie, Neonatologie, Anästhesie und Pflege. Der medizinische Geschäftsführer Stephan Kriwanek bezeichnet ihn als „versierten Roboterchirurgen mit Erfahrung in der Betreuung von Hochrisikoschwangerschaften“.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Mang Stefan Susanne Wukovatz ist nach 30 Jahren im Haus Pflegedirektorin im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt.