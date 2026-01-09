Gesundheit

Führungswechsel in den beiden größten Kliniken des Landes

Eine Frau im weißen Arztkittel steht mit Stiften in der Brusttasche vor großen Fenstern und blickt freundlich nach vorn.
Klinik Oberwart und Krankenhaus Eisenstadt starten mit neuen Leitungen ins Jahr – Matzi, Sigmund und Wukovatz übernehmen Schlüsselrollen.
Von Michael Pekovics
09.01.26, 06:30

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Das neue Jahr bringt Personalveränderungen im Gesundheitswesen. Sowohl in der Klinik Oberwart als auch im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Eisenstadt wurden leitende Positionen neu besetzt.

„Nicht einzusehen“: Mikl-Leitner zieht gegen Wien vor Gericht

In Oberwart hat Veronika Matzi mit 1. Jänner die Funktion der ärztlichen Direktorin übernommen. Ihr Stellvertreter ist der bisherige ärztliche Direktor, Herbert Gruber, Leiter der Anästhesiologie und Intensivmedizin, der künftig auch zentraler OP-Manager ist.

"Zwei kompetente Führungspersönlichkeiten"

Gleichzeitig trat Rudolf Sigmund die Nachfolge von Alexander Albrecht als Leiter der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe an. Der Oberwarter war zuvor an der Universitätsklinik Wiener Neustadt tätig, wo er das robotisch und gynäko-onkologisch spezialisierte Team leitete. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, Vorstandsvorsitzender der Gesundheit Burgenland, betonte: „Mit ihnen haben wir zwei kompetente Führungspersönlichkeiten gewonnen, die mit Erfahrung und Engagement die Weiterentwicklung vorantreiben werden.“

Ein Mann im weißen Arztkittel steht mit verschränkten Armen vor einer Holzvertäfelung und lächelt.

Rudolf Sigmund leitet die Gynäkologie und Geburtshilfe an der Klinik Oberwart.

Wechsel an der Spitze: Drei neue Frauen als Führungskräfte

Veronika Matzi sieht ihre neue Rolle als Chance, die Klinik Oberwart „nachhaltig als Ort höchster fachlicher Qualität und wertschätzender Zusammenarbeit“ zu positionieren. Der kaufmännische Geschäftsführer Franz Öller würdigte Matzi als „beste Wahl“ für diese Schlüsselposition.

Sigmund will seine Abteilung mit Fokus auf robotische Chirurgie und Onkologie weiterentwickeln. Er legt Wert auf interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Gynäkologie, Neonatologie, Anästhesie und Pflege. Der medizinische Geschäftsführer Stephan Kriwanek bezeichnet ihn als „versierten Roboterchirurgen mit Erfahrung in der Betreuung von Hochrisikoschwangerschaften“.

„Hochgefährlich“: Burgenland will Verbot für Edibles
Frau mit schwarzen Haaren trägt ein schwarzes Oberteil und einen blauen Blazer, neutraler Hintergrund.

Susanne Wukovatz ist nach 30 Jahren im Haus Pflegedirektorin im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt.

Auch in Eisenstadt kam es zu einer Neubesetzung: Susanne Wukovatz wurde zur Pflegedirektorin im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder bestellt. Die diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin ist seit über 30 Jahren im Haus tätig und war zuletzt stellvertretende Pflegedirektorin. Ihre Laufbahn umfasst Stationen in der Herzüberwachung, der Internen Abteilung und auf der Dialysestation.

„Pflege ist mehr als ein Beruf. Sie ist eine tragende Säule unseres Gesundheitssystems“, betont sie. Ihr Ziel sei es, Pflege mit Kompetenz, Menschlichkeit und Verantwortung zu gestalten und qualifizierte Fachkräfte zu fördern und zu binden.

Mehr zum Thema

Oberwart Eisenstadt Wiener Neustadt Hans Peter Doskozil
kurier.at, PEKO  | 

Kommentare