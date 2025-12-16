Gesundheit Burgenland

Wechsel an der Spitze: Drei neue Frauen als Führungskräfte

Zwei Personen in OP-Kleidung führen einen medizinischen Eingriff an einer liegenden Person mit moderner Technik durch.
Mit Dezember 2025 wurden drei Schlüsselpositionen bei Gesundheit Burgenland neu besetzt – in Oberwart, Güssing und in der Finanzdirektion.
16.12.25, 08:18
Mit Dezember 2025 wurden bei der Gesundheit Burgenland drei zentrale Führungspositionen neu besetzt. Doris Pinter ist neue Finanzdirektorin, Birgit Janisch übernimmt die Leitung der neuen Abteilung für Gastroenterologie in der Klinik Oberwart, und Mimoza Shema-Kastrati wird neue Primaria der Inneren Medizin an der Klinik Güssing.

Die gebürtige Südburgenländerin Birgit Janisch verantwortet künftig den Aufbau der Abteilung „Innere Medizin 3 – Gastroenterologie, Hepatologie, Endokrinologie und Diabetologie“ in Oberwart. Nach Weiterbildungen am AKH Wien kehrte sie an ihren langjährigen Wirkungsort zurück.

Eine Frau in weißem Kittel steht lächelnd in einem modernen, hellen Flur neben einem Holzstuhl.

Birgit Janisch ist künftig in Oberwart tätig.

In Güssing folgt Mimoza Shema-Kastrati auf Primarius Gerhard Puhr, der in Pension geht. Die Medizinerin bringt umfassende Erfahrung aus dem LKH Weiz mit, wo sie zuletzt die Fachambulanz leitete.

Frau mit blondem Haar und schwarzer Bluse steht mit verschränkten Armen vor hellem Hintergrund.

Mimoza Shema-Kastrati folgt auf Gerhard Puhr.

Neue Finanzdirektorin der Gesundheit Burgenland ist Doris Pinter. Sie war zuvor in leitender Funktion bei der Landesholding Burgenland tätig und verantwortete dort das Beteiligungscontrolling. Zudem leitete sie die Wohnbau Burgenland und war Geschäftsführerin der Technologiezentren Burgenland.

Eine Frau mit dunklen Haaren lächelt und trägt eine graue Strickjacke über einer weißen Bluse im Freien.

Neue Finanzdirektorin der Gesundheit Burgenland ist Doris Pinter.

„Mit Doris Pinter gewinnen wir eine Führungspersönlichkeit mit Weitblick und Genauigkeit“, betonte Franz Öller, kaufmännischer Geschäftsführer der Gesundheit Burgenland. Zugleich sprach er Andreas Predl Dank aus, der nach 16 Jahren zur Pflegeheim Betriebs-GmbH wechselt.

