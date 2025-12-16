Wechsel an der Spitze: Drei neue Frauen als Führungskräfte

Mit Dezember 2025 wurden bei der Gesundheit Burgenland drei zentrale Führungspositionen neu besetzt. Doris Pinter ist neue Finanzdirektorin, Birgit Janisch übernimmt die Leitung der neuen Abteilung für Gastroenterologie in der Klinik Oberwart, und Mimoza Shema-Kastrati wird neue Primaria der Inneren Medizin an der Klinik Güssing.

Die gebürtige Südburgenländerin Birgit Janisch verantwortet künftig den Aufbau der Abteilung „Innere Medizin 3 – Gastroenterologie, Hepatologie, Endokrinologie und Diabetologie“ in Oberwart. Nach Weiterbildungen am AKH Wien kehrte sie an ihren langjährigen Wirkungsort zurück.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Gesundheit Burgenland Birgit Janisch ist künftig in Oberwart tätig.

In Güssing folgt Mimoza Shema-Kastrati auf Primarius Gerhard Puhr, der in Pension geht. Die Medizinerin bringt umfassende Erfahrung aus dem LKH Weiz mit, wo sie zuletzt die Fachambulanz leitete.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Foto Mur Mimoza Shema-Kastrati folgt auf Gerhard Puhr.

Neue Finanzdirektorin der Gesundheit Burgenland ist Doris Pinter. Sie war zuvor in leitender Funktion bei der Landesholding Burgenland tätig und verantwortete dort das Beteiligungscontrolling. Zudem leitete sie die Wohnbau Burgenland und war Geschäftsführerin der Technologiezentren Burgenland.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Gesundheit Burgenland Neue Finanzdirektorin der Gesundheit Burgenland ist Doris Pinter.