Nächster Schritt zur Herzchirurgie in der Klinik Oberwart

Die geplante Einrichtung einer Herzchirurgie an der Klinik Oberwart ist einen Schritt weiter: Die Landes-Zielsteuerungskommission hat den Antrag der Gesundheit Burgenland einstimmig an die Bundesebene weitergeleitet. Damit könnte das Burgenland bald über eine eigene Abteilung für Herzoperationen verfügen. „Wir wollen für die burgenländische Bevölkerung die bestmögliche Versorgung. Es ist nicht tragbar, dass Patientinnen und Patienten aufgrund ihres Meldezettels abgewiesen werden“, ließ Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Wochenende via Aussendung wissen.

Er spielt damit auf die aktuelle Gastpatienten-Debatte an: Derzeit würden Burgenländerinnen und Burgenländer bei schweren Herzleiden häufig in anderen Bundesländern keine Behandlung erhalten. Kardiovaskuläre Sterblichkeit überdurchschnittlich Stephan Kriwanek, medizinischer Geschäftsführer der Gesundheit Burgenland, verweist auf die Dringlichkeit: „Die kardiovaskuläre Sterblichkeit liegt im Burgenland 15,3 Prozent über dem Bundesdurchschnitt. Mit der älter werdenden Bevölkerung werden Eingriffe weiter zunehmen.“ Wartezeiten in Wien und Graz lägen derzeit bei bis zu neun Monaten.