Klingenbacher Bürgermeister von Asylwerber attackiert

"So kann es nicht weitergehen, die Bevölkerung fühlt sich nicht mehr sicher", sagt der Klingenbacher Bürgermeister Richard Frank am Freitag zum KURIER. Tags zuvor ist der SPÖ-Ortschef der Grenzgemeinde auf offener Straße von einem Asylwerber angegriffen worden, der in der Asylunterkunft des Bundes am Grenzübergang einquartiert ist.

Der Bürgermeister hatte den Mann am Donnerstag kurz nach 20 Uhr zur Rede gestellt, weil dieser LED-Kerzen mitten auf der Straße aufgestellt hatte, um Autos anzuhalten und die Fahrer um Zigaretten anzubetteln. Statt der Aufforderung Franks zu folgen und die Lichter wegzuräumen, ging der der junge Marokkaner mit seinen Krücken (ein Bein war eingegipst) auf den Bürgermeister los. Als er ihn nicht erwischte, begann der Asylwerber aufs Auto des Ortschefs einzudreschen. Die von Frank verständigte Polizei nahm den Mann mit, mittlerweile befindet er sich aber wieder auf freiem Fuß in der Unterkunft außerhalb des Ortes. Der Asylwerber hatte sich auch beim Eintreffen der Polizei aggressiv verhalten, ein Alkotest verlief positiv.