Klimageräte im Sommer führten zu Rekord beim Stromverbrauch

Auch bei der Stromerzeugung hinterließen die ungewöhnlichen Wetterbedingungen Spuren, die Zahl der Sonnenstunden lag im Herbst um 25 Prozent über dem Durchschnitt. Bei Strom aus Fotovoltaik gab es 2018 daher ein Plus von 15,5 Prozent. Derzeit sind im Land bereits 5700 Fotovoltaik-Anlagen installiert.

Wie im Vorjahr investiert Netz Burgenland auch im aktuellen Geschäftsjahr rund 100 Millionen Euro in Erhaltung und Ausbau der Netze. In die Instandhaltung fließen rund 27 Millionen Euro, mehr als 71 Millionen Euro gehen in den Ausbau.