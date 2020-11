Klage über „herrischen“ Simandl

Kaum hat am Dienstagvormittag der zweite Begas-Strafprozess am Landesgericht Eisenstadt begonnen, hat einer der vier verbliebenen Angeklagten schon genug: „Frau Richter, ich sage Ihnen, ich kann nicht mehr“. Er habe mit seinem Therapeuten nach dem ersten Prozess daran gearbeitet, „alles zu vergessen“. Aber der 65-jährige Ex-Manager zweier Tochtergesellschaften der Begas weiß natürlich, dass er dem Schöffensenat unter Vorsitz von Richterin Karin Knöchl wieder Rede und Antwort stehen muss – was der gebürtige Oberösterreicher dann auch ausgiebig tut.

2012 ist der Skandal beim Erdgasversorger Begas (mittlerweile Teil der Energie Burgenland) aufgeflogen, im Mittelpunkt steht der heute 70-jährige Rudolf Simandl, Vorstand von 1995 bis 2012. Schon im ersten Strafprozess 2016 warf ihm die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) vor, das im Eigentum von Gemeinden stehende Unternehmen als „Selbstbedienungsladen“ geführt zu haben. Wegen Depressionen fehlte Simandl 2016 und er fehlt auch beim aktuellen Prozess, in dem es um eine Reststoffverwertungsanlage in Heiligenkreuz um 100 Millionen Euro geht. Die Anlage wurde nie gebaut, stattdessen sollen private Bauten von Simandl und zum kleinen Teil auch des 65-jährigen Ex-Managers indirekt aus Mitteln der Begas finanziert worden sein.