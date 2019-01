Kläranlagen vor Zerreißprobe: Klo-Luxus erhöht Kosten für alle

In einer Anfang des Vorjahres veröffentlichten Studie des Lehrstuhls für Abfallverwertungstechnik und Abfallwirtschaft der Montanuniversität Leoben wurden die Auswirkungen von Feuchttüchern in der Kanalisation genau beleuchtet. „Vermehrte Wartungstätigkeiten in Klärbecken“ und „Verstopfungen in Pumpwerken“ ergaben nur für das Bundesland Steiermark Mehrkosten von mehr als 3,5 Millionen Euro jährlich.

Während dem Verbraucher ein Feuchttuch durchschnittlich 5,3 Eurocent kostet, betragen die Kosten für die Entsorgung 13,7 Eurocent pro Stück, also mehr als das Zweieinhalbfache des Verkaufspreises. Problematisch sind laut der Studie vor allem schwer zerreißbare Feuchttücher. Deshalb raten die Autoren den Konsumenten, die Feuchttücher verwenden, zu einem Reißtest: Je leichter sich das Hygienetuch zerreißen lässt, desto geringer sind die durch die Verwendung resultierenden Kosten für die Allgemeinheit.