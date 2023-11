24 Kircheneinbrüche im Burgenland: Mann (43) in Haft

Ein 43-Jähriger, der in 24 Kirchen im Burgenland und zwei in der Steiermark eingebrochen sein soll, ist in Ungarn ausgeforscht worden. Der Mann soll Türen oder Fenster der Kirchen aufgebrochen haben und in die Sakristeien eingedrungen sein, um Bargeld zu stehlen.

Auch Opferstöcke habe er aufgebrochen, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Mittwoch.

