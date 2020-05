Kirche im Burgenland: Desinfektionsmittel statt Weihwasser

Ab morgen, Freitag, dürfen in Österreich wieder Gottesdienste stattfinden. Das Interesse an den Online-Angeboten in den vergangenen Wochen war groß: Die Homepage der Diözese Eisenstadt, www.martinus.at, verzeichnete im März mit 20.400 Zugriffen einen Besucherrekord. Allein die Gottesdienste mit Diözesanbischof Ägidius J. Zsifkovics wurden von etwa 10.000 Personen online mitverfolgt.