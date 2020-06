Kindersommer lockt ins Freibad

Nicht nur für die 32.625 Schüler des Burgenlandes, auch für rund 10.400 Kinder in den Kindergärten und -krippen ist die Ferienzeit angebrochen. Das Problem für Eltern ist jeden Sommer dasselbe: Sie haben nur fünf Wochen Urlaub im Jahr und allein die Sommerferien dauern schon neun Wochen.

Und so bieten im Juli und August von den insgesamt 288 Kinderbetreuungseinrichtungen des Burgenlandes heuer bereits 264, also 92 Prozent, ein Betreuungsangebot an. Das neue Kinderbildungs- und betreuungsgesetz 2009 sieht vor, dass die Kinder mindestens fünf Wochen pro Jahr, zwei Wochen davon durchgehend, Ferien machen können. „Das ist für mich besonders wichtig, weil auch die Kinder ein Recht auf Ferien haben", erklärt die zuständige Landesrätin Michaela Resetar.

Die Nachfrage ist jedenfalls sehr groß, auch die Ferienbetreuung in vielen Volksschulen des Landes wird vermehrt für den Nachwuchs in Anspruch genommen.