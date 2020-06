Kindergärten Oberwart: "Platzen aus allen Nähten"

Der ehemalige Betriebskindergarten im Krankenhaus Oberwart wurde von der Gemeinde übernommen. „Hier stehen wir unter Zugzwang, der Standort beim Spital ist nur befristet“, sagt Pongracz. Außerdem müsste der Kinderspielplatz gesperrt werden, sobald die ersten Kräne für die Sanierung des Krankenhauses anrücken.

Deshalb soll die Betreuungseinrichtung komplett an den neuen Standort übersiedeln. Die Nachfrage sei groß, denn von sechs bis 20 Uhr werden die Kinder hier betreut. „Für viele Alleinerziehende und Berfustätige ist das Angebot notwendig“, sagt Pongracz.

Aber auch im Städtischen Kindergarten in der Badgasse soll Platz für neue Gruppen geschaffen werden. „Die Kinderkrippe wird an dem neuen Standort beim Magnet verlegt werden“, erklärt Pongracz. Wie hoch die Kosten für den Bau ausfallen werden, ist derzeit noch nicht bekannt. Leisten könne man sich den neuen Kindergarten jedenfalls, so Pongracz: „Frei werdende Ressourcen aus dem Sanierungskonzept der Gemeinde können genutzt werden.“ Der Zeitrahmen bis zur Fertigstellung kann noch nicht genau abgesteckt werden. Geht es nach dem Bürgermeister, „soll es so schnell wie möglich passieren.“